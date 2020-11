केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी : हैदराबाद में बड़ी संख्या में रहते हैं रोहिंग्या शरणार्थी, मतदाता सूची में भी हैं इनके नाम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीके रेड्डी हैदराबाद में स्थानीय निकायों के चुनाव के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में रोहिंग्याओं की मौजूदगी की जानकारी हमारे पास है। यहां पर रोहिंग्याओं की एक कॉलोनी भी है। इन रोहिंग्याओं की पुलिस नियमित रूप से निगरानी भी करती है। कुछ स्थानों पर उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ गए हैं। इस मामले लापरवाही के दोषी कुछ पुलिस अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जानकारी यह भी है कि कुछ पाकिस्तानी यहां पर वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रहते हैं।

We've all details on Rohingyas. There's a colony of Rohingyas also. Police do regular monitoring. At some places their names added to voter's list. In this case, few police officers were suspended. Some Pakistanis with expired passports also here: MoS Home G.K. Reddy in Hyd y'day pic.twitter.com/9t751Igbll