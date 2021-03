US : रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का 3 दिवसीय भारत दौरा आज से, डिफेंस-पार्टनरशिप पर देंगे जोर

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख से लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। भारत यात्रा के दौरान ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक वह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर देंगे।

US Defence Secretary Lloyd J Austin III to arrive in India today on a three-day visit, to meet Defence Minister Rajnath Singh during his visit



