Utkal Day : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने ओडिशा के लोगों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। उत्कल दिवस ( Utkal Day ) के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विट में लिखा है कि मैं ओडिशा की अनूठी संस्कृति को नमन करता हूं। ओडिशा के लोगों ने भारत की प्रगति में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। पीएम ने कहा कि ओडिश विकास की राह पर आगे बढ़े यही मेरी कामना है।

Greetings on the special occasion of Utkala Dibasa. I bow to the unique culture of Odisha. The people of Odisha have contributed immensely to India’s progress. May the people of the state be blessed with happiness and good health.