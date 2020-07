Uttarakhand में बादल फटने से 3 की मौत, 9 लोग लापता, कई इलाकों में Orange Alert जारी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच कुदरती कहर भी जारी है। कई हिस्सों में लगातार बारिश ( Weather forecast ) रही है। कहीं, बाढ़ ( Flood ) का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग अब तक लापता हैं। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ( IMD ) ने पहले ही कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट ( Orange Alert ) जारी कर रखा है।

बादल फटने से तीन लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक, राज्य के पिथौरगढ़ ( Pithoragarh Weather Update ) में बादल फटने से कई घर गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ से आए मलबे के कारण कई घर दब गए। इसके अलावा पानी में भी कई लोगों के बहने की खबर है। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों ( Three People Died ) की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गायब बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ( Rescue Team ) मौके पर पहुंच गई है और राहत-बचाव का कार्य जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक यहां अभी और भारी बारिश ( Heavy Rain ) की संभावना है। जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है।

कई घर अब भी खतरे में

बताया जा रहा है कि रविवार देर रात मुनस्यारी के टागा गांव और बंगापानी के गेला गांव मे जमकर बारिश हुई और बादल फटने से तबाही मच गई है। देखते ही देखते कई घर गिर गए। वहीं, बादल फटने से सड़क मार्ग भी टूट गया है, जिसके कारण कई लोग अब भी गांव में फंसे हैं। बाहरी इलाके से जुड़ने का कोई रास्त नहीं बचा है। जिले के डीएम का कहना है कि 30 घर अब भी खतरे में हैं। फिलहाल, व्यवस्था को सही करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इससे पहले शनिवार को भी बादल फटा था, लेकिन इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी।

Uttarakhand: 5 houses washed away in Munsyari after water level increased in the Gori river due to incessant rainfall. VK Jogdande, Pithoragarh DM says,"All affected families have been shifted to a safe place & will be provided compensation. 30 more houses are in danger." (19.07) pic.twitter.com/SUXoZGhc3P