Uttarakhand : सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोगों से घर पर होली मनाने की अपील की

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों में होली मनाने को लेकर उत्साह काफी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों को पानी वाली होली से बचने की सलाह भी है। इसके साथ ही सीएम रावत ने प्रदेश के लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। ताकि कोरोना प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।

Chief Minister Tirath Singh Rawat (file photo) has appealed to the people of the state to celebrate Holi at their home following #COVID19 guidelines: Uttarakhand Chief Minister's Office pic.twitter.com/pRFt5wSgjg