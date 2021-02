Uttarakhand Tragedy: आपदा के सातवें दिन भी जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, इस काम के लिए बनाया जा रहा 'बैली' ब्रिज

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली में बीते रविवार आई आपदा ( Uttarakhand Tragedy ) के सातवें दिन भी बचाव कार्य जारी है। तपोवन स्थित सुरंग मे फंसे मजदूरों को निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

अब आपदा प्रभावित चमोली में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बैली ब्रिज बनाया जा रहा है। बीआरओ के कर्नल बृजेंद्र सिंह सोनी ने बताया कि इस ब्रिज को सबसे तेजी से यहां बनाया जा सकता है। इसके बाद स्थायी रूप से यहां पुल बनाए जाएंगे।

यह ब्रिज 200 फीट लंबा है। बाधाओं के बावजूद, इसे बनाने के लिए बीआरओ दिन-रात काम कर रहा है। वहीं तपोवन सुरंग में 300 एमएम की छड़ से ड्रिल करने के लिए मशीनें तपोवन पहुंच गई हैं।

एनटीपीसी के अधिकारी के मुताबिक अब बड़ी मशीन से सुरंग के अंदर ड्रिल किया जाएगा। जहां से ड्रोन कैमरा दूसरी सुरंग के अंदर भेजा जाएगा।

वहीं मरीन कमांडो, एसडीआरएफ, पुलिस के माध्यम से रैणी तपोवन से श्रीनगर डैम तक पूरे नदी किनारे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।

