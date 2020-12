Vijay Diwas 2020 : बांग्लादेश के लोगों को एस जयशंकर ने दी बधाई, कहा - बंगबंधु को हमेशा याद किया जाएगा

नई दिल्ली। आज देशभर के लोग विजय दिवस 2020 मना रहे हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश और वहां की जनता को विजय दिवस की बधाई दी है। उन्होंने विजय दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के अहम योगदान के लिए बंगबंधु को हमेशा याद किया जाएगा। बांग्लादेश का ऐतिहासिक संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी हासिल करने तक की लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। बांग्लादेश के लोगों पर तत्कालीन पाकिस्तानी हुक्मरानों किए गए उत्पीड़न और नरसंहारों हमेशा वहां के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

Extend my warmest congratulations to the Government and people of Bangladesh on Bijoy Dibosh. Led by Bangabandhu, Bangladesh’s historic struggle and sacrifice will continue to be an inspiration for those fighting oppression and genocide: External Affairs Minister Dr S Jaishankar pic.twitter.com/bVpPhXxptw