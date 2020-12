Vijay Diwas 2020 : पीएम मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को किया प्रज्जवलित,  देश की सभी छावनियों से गुजरेगी

नई दिल्ली। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्जवलित किया। इससे पहले उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Four 'Victory Mashaals' (flames) lit from the Eternal Flame of National War Memorial will be carried to various parts of the country including to villages of Param Vir Chakra and Maha Vir Chakra awardees of 1971 war#VijayDiwas2020 https://t.co/sB4CaNVVP0 pic.twitter.com/VDeuSG7XZI