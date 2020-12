विश्वभारती यूनिवर्सिटी : पीएम मोदी बोले - टैगोर के चिंतन, भारतीय दर्शन का साकार अवतार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने के उपल्क्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित बुद्धिजीवियों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वभारती का 100 पूरा होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि टैगोर के चिंतन भारतीय दर्शन का साकार आवतार है। उनका दर्शन हमारे लिए महान वैचारिक धरोहर है।

PM Narendra Modi attends centenary celebrations of Visva-Bharati University in Shantiniketan, West Bengal, via video conferencing. pic.twitter.com/iYfqnHjMYa