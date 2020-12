ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटिंग जारी, ओवैसी से लेकर इन लोगों ने डाले वोट

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर बीते दिनों से काफी चर्चा हो रही थी। जिसकी आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई वीआईपी लीडर अपना वोट सुबह ही डाल चुके हैं। जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर ओवैसी तक शामिल हैं। इस चुनाव का महत्व तब और बढ़ गया था जब केंद्रीय मंत्रियों की ओर से इस चुनाव को लेकर बयान ही नहीं कैंपेनिंग तक शुरू कर दी थी। जिसके बाद तो ओवैसी और अमित शाह तक आमने सामने आ गए थे।

#Hyderabad: AIMIM President Asaduddin Owaisi casts his vote for #GHMCElections2020



"I appeal to the people of Hyderabad to cast their vote today to strengthen democracy," he says. pic.twitter.com/srF8enqPTU