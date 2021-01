डब्ल्यूडीएफसी के रेवाड़ी-मंदार खंड का 7 जनवरी को होगा उद्घाटन: भारतीय रेलवे

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की ओर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भारतीय रेलवे के अनुसार वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डब्ल्यूडीएफसी का उद्घाटन 7 जनवरी को किया जाएगा। ये रेवाड़ी-मंदार खंड है और इस खंड की लंबाई 306 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया जाएगा। इससे करीब एक हफ्ता पहले पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे खुर्जा-भाउपुर सेक्शन का उद्घाटन किया था। खास बात तो ये है कि 2014 के बाद से डीएफसी की लगभग 1,100 किलोमीटर की पटरियां बिछाई गई हैं। पिछले सप्ताह अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, मोदी ने कहा था कि डीएफसी के बाकी काम में तेजी लाई जाएगी।

Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) will be partially inaugurated on 7th January. This is Rewari-Mandar Section and the length of this section is 306 kilometres: Indian Railways