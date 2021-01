Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, उत्तर भारत में अब बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाके इन दिनों सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं। खास तौर पर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) हाड़ कंपा देने वाली ठंड और घने कोहरे में गुजर रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने उत्तर भारत में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यानी आने वाले एक दो दिनों में कई राज्यों में एक बार फिर तापमान लुढ़केगा और सर्दी का सितम बढ़ने के आसार बने हुए हैं।

आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। IMD के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों में हवा की दिशा बदलने के साथ तापमान भी बढ़ सकता है।

देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच इस बड़े अस्तपाल के डॉक्टरों ने किया कोवैक्सीन लगाने से इनकार, बताई ये बड़ी वजह

As predicted, dense to very dense fog observed over East Uttar Pradesh and moderate to dense fog over Punjab, Chandigarh, Delhi, northwest Rajasthan, northwest Madhya Pradesh, West Uttar Pradesh, Bihar and Assam & Meghalaya at 2330 hours IST of 17.01.2021