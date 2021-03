Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बीच यहां ऑरेंज अलर्ट जारी, जानिए आपके इलाके में मौसम का हाल

नई दिल्ली। देशभर में कई राज्यों में मौसम के मिजाज ( Weather Update ) में बदलाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बीच राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बारिश ( Rainfall ) और तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली।

पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में दिल्ली ने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

10 वर्षों के बाद मार्च में 35 डिग्री से ज्यादा पारा दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। ऐसे में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। आइए जानते हैं देश के अन्य राज्यों में मौसम का हाल

यह भी पढ़ेँः Assam Assembly Elections 2021: प्रियंका ने पीएम मोदी को लेकर कही इतनी बड़ी बात

Isolated hailstorm very likely over Punjab during 21st & 22nd March; over Haryana, Chandigarh & Delhi and East Rajasthan during 21-23 March; West Uttar Pradesh on 22nd & 23rd March and over West Rajasthan on 21st & 22nd March.