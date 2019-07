मौसमः मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात, एमपी समेत कई राज्यों में मानसून रहेगा मेहरबान

नई दिल्ली। मानसून की रफ्तार ( Weather forecast ) के साथ अब उसकी मेहरबानी ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मुंबई में जहां चार दिन की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है वहीं गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश से कमोबेश ऐसा ही हाल है।

लेकिन देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अब तक झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहा है। इसमें उत्तर भारत प्रमुख रूप से शामिल है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें अगले 24 घंटे महाराष्ट्र और गुजरात भारी से भारी बारिश होगी।



यही नहीं राजस्थान में भी धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी बारिश के लिए तीन दिन और इंतजार करना होगा। 5 से 6 जुलाई के आस-पास यहां मानसून आने की उम्मीद है।

Anupam Kashyapi, India Meteorological Department (IMD) Pune: In coming 4-5 days monsoon will be vigorous in Maharashtra, especially northern parts of the state, it will also be active in the southern parts of the state. Konkan Goa will get widespread rain during these 5 days. pic.twitter.com/TGlG9YpRn2