Weather Forecast: अगले चार दिन में चार डिग्री तक गिरेगा पारा, उत्तर भारत में ठिठुरन के बीच कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल

नई दिल्ली। देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। मध्य इलाकों में जहां ठंड से कुछ राहत मिली है वहीं उत्तर भारत में अब भी सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी ( Snowfall )ने देश के मैदानी इलाकों में ठंड को बढ़ा दिया है।

सोमवार को दिल्‍ली समेत उत्‍तर भारत के कई राज्‍यों में कोहरे के साथ ही कंपाने वाली ठंड में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने पूर्वानुमान जताया है कि मंगलवार को भी राजधानी दिल्‍ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठिठुरन के बीच घना कोहरा मुश्किल बढ़ा सकता है।

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले चार दिनों में उत्तर भारत में चार डिग्री तक तापमान गिरने के आसार हैं।

आंदोलन के बीच जानिए क्यों बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के लिए होटल का खर्च उठाना चाहते हैं किसान

♦ Due to prevailing lower level easterly winds (10-15 kmph); spell of Dense to Very Dense Fog across Indo-Gangetic plains has reduced significantly during past 24 hours. Dense to Very Dense Fog in isolated pockets is likely