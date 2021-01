Weather Forecast: पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली समेत उत्तर भारत में जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप

नई दिल्ली। देशभर के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) ठिठुरन के बीच बीत रहा है। खास तौर पर उत्तर भारत के इलाकों में इस वक्त शीतलहर ने अपने पैर पसार लिए हैं। नए वर्ष के साथ ही अब तक देश के उत्तरी इलाकों में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को भी राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीलतहर की चेतावनी जारी की है।

इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने यहां भी अगले 48 घंटे में जोरदार हिमपात का अलर्ट जारी किया है।

♦ Fall in minimum temperatures by 2-4°C very likely over most parts of Northwest India during next 3 days leading to Cold Wave conditions in isolated pockets over Uttarakhand during next 2 days and over Punjab and Haryana, Chandigarh & Delhi on 20th & 21st

