Weather: होली से ठीक पहले मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद बारापुल्ला फ्लाईओवर पर लगा जाम

नई दिल्ली। दो दिन बाद होली है, उससे ठीक पहले दिल्ली एनसीआर ( Delhi Ncr) में मौसम ने करवटी ले ली है। गुरुवार रात को हुई बारिश के बाद शुक्रवार तड़के भी दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ( Heavy rain ) हुई। बारिश की वजह से सुबह के समय लोगों को आॅफिस जाने में भी परेशानी हुई। अधिकांश लोग अपने घरों में दुबके रहे। इस बीच तेज बारिश के बाद बारापुल्ला फ्लाईओवर ( Barapulla flyover ) पर भारी जाम देखने को मिला। घर से निकले लोग जाम की वजह से काफी देर से आफिस पहुंचे।

Delhi: Heavy traffic on Barapullah flyover following rainfall in the city, today morning. pic.twitter.com/tztYsFLxDe

बता दें कि मौसम में बुधवार के दिन से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बरसात भी हुई थी। पालम में सबसे ज्यादा 13.9 मिलीमीटर, रिज क्षेत्र में 7.7 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 3.6 मिलीमीटर और आयानगर में 3.0 मिलीमीटर बारिश बुधवार रात को हुई। मौसम विभाग सफदरजंग केंद्र ( Meteorological Department Safdarjung Center ) में गुरुवार दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य एक डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज हवाओं के साथ होने वाली बरसात के चलते शुक्रवार के दिन तापमान में खासी गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

India Meteorological Department (IMD): Light to moderate rain most likely over Delhi and adjoining areas during the next 2 hours. https://t.co/kfcummNRpu pic.twitter.com/tQCOoJMRfm