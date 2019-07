मौसमः दिल्ली-एनसीआर में आज चलेगी धूल भरी आंधी, मुंबई में बाढ़ का खतरा

नई दिल्ली। देशभर के कई हिस्सों में मानसून ( Weather Today ) का असर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग की मानें ( IMD ) तो आज दिल्ली-एनसीआर ( Delhi NCR ) में धूल भरी आंधी ( Duststorm ) चलेगी, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश होगी। इसके साथ ही माया नगरी मुंबई ( Mumbai Rain ) में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां 3 से 5 जुलाई के बीच भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को ओडिशा में मानसून ने दस्तक दी। राजधानी भुवनेश्वर, बालासौर, अंगुल, पुरी जैसे शहरों में जोरदार बारिश हुई।



महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले तीन दिन से चल रही भारी बारिश ने आम जन जीवन पर बुरा असर डाला है। सड़कों के साथ-साथ रेलवे ट्रैक और उड़ानों पर भी सीधा असर पड़ा है। कई जगह बिजली की स्प्लाई बंद हो गई तो कही जगह तेज हवाओं बारिश के कारण पेड़ उखड़ कर सड़कों पर आ गिरे।

Our Managing Director @JATINSKYMET says #Mumbai is at serious risk of flooding between July 3 and 5. Close to 200 mm or more rain per day is likely during this period, which could hamper normal life. Be prepared for the upcoming #MumbaiRainshttps://t.co/HOgVQdHOxA