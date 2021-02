Weather update : दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हल्की बारिश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली सहित कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बादल और बूंदाबादी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

#WATCH: Parts of Delhi received light rainfall today; visuals from ISBT road area.



India Meteorological Department has predicted generally cloudy sky with light rain/thunderstorm, hail at isolated places in the national capital today. pic.twitter.com/UJEVUh02Fe