Weather Update: देश में प्री-मानसून की दस्तक, IMD ने आज देश के 8 से ज्यादा राज्यों में दिया बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में प्री मानसून ( Pre Monsoon ) ने केरल ( Monsoon In Kerala ) के रास्ते दस्तक दे दी है। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि प्री मानसून इस बार दो दिन देरी से आ सकता है, लेकिन 1 जून से पहले केरल समेत पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश ( Rain ) ने गर्मी से राहत दे दी।

गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के जमशेदपुर, ओडिशा के तटीय हिस्सों और पूरे पूर्वोत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून मंगलवार को भी बंगाल समेत पूरे पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बिहार और झारखंड समेत देश के 8 से ज्यादा राज्यों में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं।

आपको बता दें कि रविवार को मुंबई में भी प्री मानसून की दस्तक के साथ ही जोरदार बारिश दर्ज की गई है। जबकि दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

Light intensity rain/drizzle would occur over & adjoining areas of isolated places of Delhi. Thunderstorm with light to moderate intensity rain & gusty winds with speed of 30-50 Km/h would occur over & adjoining areas in parts of Haryana and Rajasthan during next 2 hours: IMD