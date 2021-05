Covid-19: तमिलनाडु सरकार ने कोरोना से पैरेंट्स को खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 3 हजार मासिक भत्ता देने की घोषणा की

Covid-19: देशभर में जारी कोरोना कहर के बीच तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के चलते माता—पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि कोविड-19 ( Covid&19 ) से पैरेंट्स को खोने वाले बच्चों को प्रदेश सरकार स्नातक तक मुफ्त शिक्षा ( Free Education ) और पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा ग्रैजुएट होने तक सरकार ऐसे बच्चों को 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा।

अनाथ हुए बच्चों की पहचान के लिए विशेष कार्य बल गठित

तमिलनाडु में ऐसे बच्चों की पहचान के लिए जिला कलेक्टर के अधीन विशेष कार्य बल का गठन पहले ही किया जा चुका है। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को राहत और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

दिशा निर्देश तैयार करने के लिए होगा मार्गदर्शक पैनल का गठन

ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा ( Free Education ) प्रदान की जाएगी। सरकार अनाथ बच्चों के लिए सरकारी घरों और छात्रावासों में आवास को प्राथमिकता देगी, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। अभिभावकों के सहयोग से बड़े हो रहे बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें 18 वर्ष की आयु तक 3000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में मार्गदर्शन पैनल का गठन किया जाएगा, जो प्रत्येक बच्चे को उपरोक्त राहत प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा।

