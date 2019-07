मौसम का हालः बाढ़ और बारिश से देश के कई राज्य बेहाल

नई दिल्ली। मानसून ( weather update Today ) ने इस वक्त देश के ज्यादातर इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। बारिश और बाढ़ ने मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बर्बादी मचा दी है। मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ प्रचंड मानसून की स्थिति ने तटीय महाराष्ट्र को अलग थलग कर दिया है।

बारिश और बाढ़ से सबसे बुरे हालात बिहार ( Rain in bihar ) और असम ( rain in assam ) के हैं। बिहार में जहां भारी बारिश के चलते अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं असम में मरने वालों का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है।

बाढ़ और बारिश ( heavy rainfall ) का आलम यह है कि देश के कई राज्यों से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। खास तौर पर बिहार, केरल, असम, सिक्किम और एम पी के कुछ इलाकों में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं।

This year again hundreds of people are destined to loose their habitations in the #BiharFlood of Kosi river. Many of the affected families belong to #Dalit community. With no land and livelihood, migration seems to them the only possible means for survival. pic.twitter.com/N8LEf7q7sF