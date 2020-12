बंगाल: भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, एक की मौत, TMC पर लगा आरोप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में तकरार काफी बढ़ चुकी है। बीजेपी का दावा है कि उत्तर 24 परगना के हलिशहर में शनिवार को उसके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इसमें एक की मौत हो गई। वहीं 6 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं।

West Bengal: A Bharatiya Janata Party (BJP) worker died allegedly after TMC workers attacked BJP workers during the party's 'Sankalpa Yatra' in Halisahar, earlier today. pic.twitter.com/CZKUfDEt6D