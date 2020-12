West Bengal : जेपी नड्डा पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, केंद्र ने 3 IPS को दिल्ली बुलाया

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। एमएचए ने घटना के दो दिन बाद पंश्चिम बंगाल में कार्यरत तीन अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को डेपुटेशन पर दिल्ली बुला लिया है।

Three IPS officers from West Bengal have been called on central deputation for alleged lapse in security of BJP president JP Nadda: Government Sources