West Bengal : विवादित बयान देने पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज, बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप से मां सीता अपहरण की तुलना करना तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को उल्टा पड़ गया है। धर्म के आधार पर अपमानजनक और विवादित बयान देने पर उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के बयान को मां सीता का अपमान बताया था।

Kolkata: A complaint has been filed against TMC MP Kalyan Banerjee for his alleged derogatory remarks on goddess Sita. #WestBengal (File pic) pic.twitter.com/rwB9uKVjFz