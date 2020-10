पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ा हादसा, नाव पलटने से चार लोगों की मौत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक बड़ी घटना घटी है। मुर्शिदाबाद (Murshidabad) में एक नाव नदी में पलट गई है, इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, प्रशासन घटना की छानबीन में जुट गई है। हालांकि, नाव में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

Four persons died after the boat they were travelling in capsized in West Bengal's Murshidabad yesterday.