पश्चिम बंगाल : इस हमले में घायल होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय को मिली बुलेट प्रूफ कार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार उन्हें पहले से ही जेड सुरक्षा दे रखी है। लेकिन इस हमले के बाद उनकी जान के खतरे को देखते हुए अब उन्हें बुलेट प्रूफ कार सुरक्षा के लिहाज से मुहैया कराया गया है। ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फिर हमला किया तो उनकी जान की रक्षा हो सके।

West Bengal: BJP General Secretary & West Bengal In-charge Kailash Vijayvargiya's (file pic) security upgraded with a bullet proof car. He currently has Z-category security.



Vehicle of his convoy was attacked on December 10 while he was on his way to Diamond Harbour. pic.twitter.com/ZDtPGbIO0r