Bharat Bandh: कल 'भारत बंद' के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद, जानें सब कुछ

नई दिल्ली 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी 'भारत बंद' (Bharat Bandh) का आह्वान किया है। इस आंदोलन की वजह से अलग-अलग राज्‍यों में अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है क्‍योंकि कुछ जगहों पर स्‍स्थानीय स्‍तर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है। हालांकि 'भारत बंद' आंदोलन का केंद्र मुख्‍य रूप से दिल्‍ली-एनसीआर ही रहेगा। लेकिन इस हड़ताल की वजह से कई सर्विस सेक्टर की सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 'भारत बंद' में असल में क्या बंद रहने वाला है और कौन सी चीजें खुली रहेंगी।

किसान आंदोलन: 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, सुबह 11 बजे से इतने बजे तक न निकलें घर से बाहर!

We don't want to cause problems for common man. Therefore, we will begin at 11 am, so that they could leave for office on time. Work hours in offices will end by 3 pm. Services such as ambulance, even weddings, can go on as usual. People can show their card & leave: Rakesh Tikait https://t.co/50iVECB09c