क्यों Pakistan में हो रही है Yogi Adityanath की प्रशंसा?

नई दिल्ली। कहते हैं काम ऐसा करना चाहिए जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ( Uttar Pradesh CM ) योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) को ही ले लें। जिस वक्त भारत समेत दुनिया के तमाम देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) महामारी से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान ( Pakistan ) में योगी की प्रशंसा की जा रही है। पाकिस्तान ( Pakistan ) का मीडिया योगी की तारीफ करने के साथ ही वहां की सरकार ( imran khan government ) को कोस रहा है।

दरअसल पाकिस्तान ( Pakistan ) के मशहूर अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) के फैसलों की तारीफ की है। ऐसी विकट परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) के मुरीद बने फहद ने एक ट्वीट कर योगी की कोरोना वायरस ( coronavirus ) के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करने के साथ ही पाकिस्तान ( Pakistan ) की इमरान खान सरकार को आईना दिखाया है।

योगी के नेतृत्व को इमरान खान से बेहतर बताने के साथ फहद ने एक ग्राफ को ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसमें पाकिस्तान ( Pakistan ) और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाली मौतों ( कोरोना वायरस ( coronavirus ) ) की तुलना की गई है। दोनों की आबादी, साक्षरता और प्रोफाइल तकरीबन एक जैसी है। उत्तर प्रदेश की तुलना में पाकिस्तान ( Pakistan ) में प्रति किलोमीटर कम घनत्व और प्रति व्यक्ति ज्यादा जीडीपी है। उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया। हमने ऐसा नहीं किया। मौतों की दर में अंतर देखें।"

Look at this graph carefully. It compares death rate of Pakistan and Indian state of UP. Both have roughly same population profile & literacy. Pakistan has lesser density/km and higher GDP/capita. UP was strict with lockdown. We were not. See diff in death rate #COVIDー19 (1/2) pic.twitter.com/so8SgEtjCw

फहद ने इस ग्राफ द्वारा पाकिस्तान ( Pakistan ) और उत्तर प्रदेश की तुलना क्षेत्रफल, जनसंख्‍या, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या, प्रति व्‍यक्ति सकल घरेलू उत्‍पाद और साक्षरता जैसे मानकों पर की। फहद द्वारा ट्वीट किए गए ग्राफ में उन्होंने बताया कि पाकिस्‍तान की जनसंख्या जहां 20.80 करोड़ है, उत्‍तर प्रदेश की आबादी 22.50 करोड़ है। पाकिस्तान ( Pakistan ) में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 275 है जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 932 है।

इसके अलावा पाकिस्‍तान में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों की आबादी 3.80 करोड़ है, जबकि उत्‍तर प्रदेश में 4 करोड़। पाकिस्‍तान में साक्षरता की दर 59 फीसदी है और उत्‍तर प्रदेश में यह 68 फीसदी।

डॉन के संपादक ने ग्राफ में दिखाया कि बीते 23 मार्च से पाकिस्‍तान में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के मामले बढ़ने शुरू हुए। इसके बाद इन मामलों में तेजी ही आती रही। हालांकि अप्रैल के पहले सप्ताह से उत्‍तर प्रदेश में केस बढ़ने शुरू हुए लेकिन इसके बाद पूरी तरह नियंत्रण में रहे।

UP is not one of those "rich" places govt always refers to when justifying opening up lockdown. I would invite people to explain why so many had to die in Pakistan and so few in UP. Look closely at the chart. And think@zfrmrza @DrMusadikMalik @Rashidlangrial #COVIDー19

