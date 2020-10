सर्दियों में भारत में ज्यादा खतरनाक हो जाएगा Coronavirus: डॉ. हर्षवर्धन

नई दिल्ली। कई रिपोर्टों में यह संकेत मिलता है कि सर्दियों के दौरान कोरोना वायरस ( Coronavirus in winters ) के मामलों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्या यह बात सही है, के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को पुष्टि की कि भारत के संदर्भ में इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।

भारत में नहीं दिखा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट, दुनिया में वैक्सीन को लेकर यह है लेटेस्ट अपडेट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अपने साप्ताहिक सोशल मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम संडे संवाद को संबोधित करते हुए कहा,"SARS Cov 2 एक श्वसन वायरस है और ठंड के मौसम में श्वसन वायरस के संचरण (ट्रांसमिशन) को बढ़ने के लिए जाना जाता है। श्वसन वायरस ठंड के मौसम और कम आद्रता की स्थिति में बेहतर पनपते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "एक और तथ्य है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। सर्दियों के दौरान आवासों में भीड़भाड़ बढ़ जाती है, जो संचरण को बढ़ा सकती है। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह मानना गलत नहीं होगा कि सर्दियों के मौसम में मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है।"

