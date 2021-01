उत्तरी बॉर्डर और लद्दाख में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार: आर्मी चीफ

नई दिल्ली। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि देश की सेना न सिर्फ पूर्वी लद्दाख के साथ उत्तरी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट मोड में है। सेना किसी भी मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस और बॉर्डर पर तनाव दोनों मोर्चों पर खतरा ज्यादा था। उसके बाद भी सेना की ओर से उनका सामना बड़ी बहादुरी और कामयाबी के साथ किया।

Every year PLA troops come to traditional training areas. With winter&completion of training period, training areas have been vacated.Fair to assume those troops who were in depth areas in Tibetan Plateau have gone back&that's the reduction in strength on the plateau: Army Chief pic.twitter.com/AGpHVGaCEg