कोरोना से जंग के लिए दुनियाभर से मिल रही मदद, अमरीका की तीसरी खेप भारत पहुंची

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस से बेकाबू होते हालात को देखते हुए दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं सहित चिकित्सकीय सामग्री मुहैया कराने के प्रयास जारी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए कई देशों ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालयी समूह को तैयार किया है।

1000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे

अमरीका की ओर से लगातार मदद की खेप पहुंच रही है। रविवार को एक और खेप भारत पहुंच चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अमरीका से एक और उड़ान भारत में 1000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, नियामकों और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर पहुंची है। दो दिनों की अवधि में ये तीसरा शिपमेंट हमारी ऑक्सीजन क्षमताओं को जोड़ता है।

Another flight from the USA arrives in India carrying over 1000 oxygen cylinders, regulators, and other medical equipment. Third shipment in a period of 2 days adding to our oxygen capacities. Grateful to the USA for its support: Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson pic.twitter.com/XjTfmrWjey