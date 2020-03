कोरोना का कहर: डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में घोषित किया आपातकाल, कहा-आने वाले आठ माह अहम

वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। उन्होंने भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कई तरह के एतिहयाती कदम उठाए जा रहे हैं।

50 अरब डॉलर का फंड

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब 50 अरब डॉलर का फंड भी घोषित किया है। इसके साथ ही उन्‍होंने अमरीका के सभी राज्‍यों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पर्याप्‍त इमरजेंसी सेंटर स्‍थापित करने के लिए भी कहा है।

US President Donald Trump: In the coming weeks we will all have to make changes and sacrifices but these short term sacrifices will produce long term gain. The next eight weeks are critical. pic.twitter.com/Nx8s8DZtmN