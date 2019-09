महाभियोग की अटकलों के बीच ट्रंप का ट्वीट, 'मेरा हक है कि मुझपर आरोप लगाने वाले से मिलूं'

वाशिंगटन। अमरीका के सियासी भूचाल में अब एक नया मोड़ आ रहा है। महाभियोग लगाए जाने की आशंकाओं के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने उनपर आरोप लगाया है, उन्हें उनसे मिलने का पूरा हक है। बता दें कि ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर दबाव डाला है।

ट्रंप ने किया ट्वीट

रविवार को ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि, 'हर अमरीकी नागरिक की तरह, मैं भी उस व्हिसलब्लोर (व्यक्ति) से मिलने का हकदार हूं जिसने मुझपर आरोप लगाए हैं। खासकर जब इसने एक विदेशी नेता के साथ पूरी तरह से गलत और कपटपूर्ण तरीके से बातचीत का प्रतिनिधित्व किया है।' आपको बता दें कि उक्त ने कथित रूप से ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के फोन कॉल के विवरणों को भी साझा किया है।

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......

अगले ट्वीट में ट्रंप ने लिखा कि,'मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, जिसने न सिर्फ मुझ पर आरोप लगाकर सेकेंड और थर्ड हैंड इनफॉर्मेशन प्रस्तुत किया, बल्कि उसने अवैध रूप से यह जानकारी दी थी।क्या यह व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की जासूसी कर रहा था? बुरे परिणाम होंगे।'

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!