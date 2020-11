जो बाइडेन ने कहा - अमरीका के लिए एकजुट होने का समय, कमला हैरिस बोलीं - मैं पहली महिला जरूर हूं पर आखिरी नहीं

नई दिल्ली। अमरीका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेेकर भले ही विवाद जारी है लेकिन मतगणना के हिसाब से डेमोक्रैटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी हैं। बिडेन और हैरिस की जीत को कई कारणों से ऐतिहासिक माना जा रहा है। बिडेन इस पद को संभालने वाले सबसे उम्रदराज अमरीकी राष्ट्रपति हैं और दूसरे कैथोलिक व्यक्ति होंगे। वहीं हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा देने वाली पहली अश्वेत अमरीकी और एशियाई अमरीकी होंगी।

राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि यह मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने सभी अमरीकियों से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब असंतोष और बयानबाजी को पीछे छोड़ एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आने का समय है। बाइडेन ने कहा कि यह अमरीकी के लिए एकजुट होने का समय है। अब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अमरीका को और मजबूत बनाएंगे।

I'm grateful to the woman most responsible for my presence her e today, my mother, Shyamala Gopalan Harris. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't imagine this moment. But she believed so deeply in America where moment like this is possible:Kamala Harris pic.twitter.com/B7pbDr6Z5q