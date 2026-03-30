आरएसएफ ने फिर मचाया आतंक, 14 निर्दोषों की ली जान

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से युद्ध चल रहा है। अगले महीने इस युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। सूडान में चल रहे इस गृहयुद्ध की वजह से अब तक कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से देश में भोजन का संकट भी पैदा हो गया है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं। हालांकि अभी भी आरएसएफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आए दिन ही निर्दोष लोगों पर हमले करता रहता है। अब आरएसएफ ने एक बार फिर सूडान में आतंक मचाया है।