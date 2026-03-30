30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आरएसएफ ने फिर मचाया आतंक, 14 निर्दोषों की ली जान

Sudan Conflict: सूडान में आरएसएफ ने एक बार फिर आतंक मचाया है। आरएसएफ के ड्रोन हमले में 14 निर्दोष लोग मारे गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 30, 2026

RSF attack in Sudan

RSF attack in Sudan (Photo - Washington Post)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से युद्ध चल रहा है। अगले महीने इस युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। सूडान में चल रहे इस गृहयुद्ध की वजह से अब तक कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से देश में भोजन का संकट भी पैदा हो गया है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं। हालांकि अभी भी आरएसएफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आए दिन ही निर्दोष लोगों पर हमले करता रहता है। अब आरएसएफ ने एक बार फिर सूडान में आतंक मचाया है।

ईरान ने किया ड्रोन अटैक

आरएसएफ ने सूडान में साउथ कोर्डोफन (South Kordofan) राज्य के डिलिंग (Dilling) शहर में ड्रोन अटैक किया। इस हमले में सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट-नॉर्थ - एसपीएलएम-एन (Sudan People's Liberation Movement-North - SPLM-N) ने भी आरएसएफ का साथ दिया। इस ड्रोन अटैक से हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

14 निर्दोषों की गई जान

आरएसएफ और एसपीएलएम-एन के इस ड्रोन अटैक में 14 निर्दोष लोगों की जान चली गई। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने इस बारे में रविवार को जानकारी दी। मृतकों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं।

कई लोग घायल

आरएसएफ और एसपीएलएम-एन के इस ड्रोन अटैक में कई लोग घायल हो गए। घायलों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने जानकारी दी कि घायलों की नज़दीकी अस्पताल और क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

हमलों से दहल रहा है डिलिंग

एक स्वयंसेवी समूह ने बताया कि डिलिंग शहर को काफी समय से इस तरह के हमलों से दहलाया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही सेना ने इस शहर पर कब्ज़ा किया था, जिसके बाद आरएसएफ ने अपने हमले बढ़ा दिए। आरएसएफ के हमलों की वजह से डिलिंग में चिकित्सा कर्मचारियों और आपूर्ति की भारी कमी हो गई है। आरएसएफ के लड़ाके अक्सर ही डिलिंग के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हैं, जिनसे घरों को भी नुकसान पहुंचता है।

ये भी पढ़ें

प्रतिबंधों के बावजूद क्यूबा में रूस ने पहुंचाया तेल, ट्रंप ने कहा – ‘मुझे कोई दिक्कत नहीं’
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

30 Mar 2026 12:45 pm

Published on:

30 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / World / आरएसएफ ने फिर मचाया आतंक, 14 निर्दोषों की ली जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजरायल में भारी तबाही, ईरान ने केमिकल प्लांट पर दागी मिसाइल

ADAMA chemical plant
विदेश

कुवैत पर ईरानी हमले में मारे गए अपने नागरिक की मौत पर भारत ने जताया शोक, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

Indian Embassy in Kuwait
विदेश

तेल संकट के बीच एकजुट हुए ये मुस्लिम देश, पाकिस्तान में हुई वार्ता

विदेश

प्रतिबंधों के बावजूद क्यूबा में रूस ने पहुंचाया तेल, ट्रंप ने कहा – ‘मुझे कोई दिक्कत नहीं’

Donald Trump
विदेश

Iran-Israel War: ईरान पर जमीनी हमले से पहले मिले सेंटकॉम और IDF चीफ, खतरनाक प्लान पर चल रहा काम

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.