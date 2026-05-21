क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिका में हत्या का मुकदमा, मियामी फेडरल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला वर्ष 1996 की उस घटना से जुड़ा है, जब क्यूबाई लड़ाकू विमानों ने अमेरिका से जुड़े निर्वासित क्यूबाई समूह के दो विमानों को मार गिराया था। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों का आरोप है कि उस कार्रवाई के पीछे क्यूबा सरकार के शीर्ष स्तर पर मंजूरी दी गई थी।