काबुल पर तालिबान का कब्जा, बाइडन के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लोग कर रहे ट्रोल

नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित देश के अधिकांश भूभाग पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से सोशल मीडिया में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के एक पुराने वीडियो को शेयर कर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कई ट्वीटर यूजर्स ने अफगान नेशनल आर्मी को लेकर जो बाइडन द्वारा किए जा रहे दावों के वीडियो शेयर करते हुए उनसे प्रश्न भी पूछा है। इन वीडियो में अमरीकी राष्ट्रपति अफगान सेना की प्रशंसा कर रहे हैं जबकि यही अफगान सेना थोड़े से तालिबान लड़ाकों से दस दिन भी नहीं लड़ सकी और देश तालिबान के हाथों में चला गया।

सोशल मीडिया पर जो वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, वो लगभग एक महीने पुराने हैं और उनमें बाइडन कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख सैनिक दुनिया की किसी भी दूसरी सेना की तरह सुसज्जित तथा अच्छी तरह से ट्रेंड हैं, वे तालिबान को संभाल सकते हैं इसलिए हमें तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत में एक महीने से भी कम समय में उनके इस दावे की कलई खुल गई है और तथाकथित रूप से मजबूत अफगान सेना को हराते हुए तालिबान ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है।

Biden tells media only a month ago Afghan army is 300,000-strong and as well-equipped as any army in the world. So no need to fear a Taliban takeover. Sometimes he has no idea what he’s talking about. https://t.co/cgMU7RsBDM