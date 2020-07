मास्क पहने Melania Trump का फोटो वायरल, लाखों जान जाने के बाद गंभीर हुआ ट्रंप परिवार

वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कोरोना महामारी को लेकर हमेशा से बेपरवाह दिखे हैं। बीते कई महीनों से वह इस बीमारी को हल्के में लेते रहे हैं। यहां तक की उन्होंने कई सार्वजनिक जगहों पर मास्क केे साथ कोई एहतियात नहीं बरता हैै। मगर अचानक कुछ दिनों में से वह और उनके परिवारिक सदस्य बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। शनिवार को एक अस्पताल के दौरे के दौरान वे मास्क पहने दिखाई दिए। वहीं उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) ने एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वे मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं।

It was a pleasure to spend time with the staff, mothers & children at The Mary Elizabeth House, a place that helps strengthen families & provides life skills, counseling & educational resources to help vulnerable single women & their children. #BeBest pic.twitter.com/hQSjP0sHi1