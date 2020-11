PUBG Mobile को एक और झटका, यह गेम बना मोबाइल गेम ऑफ द ईयर

इन दिनों पॉपुलर गेम PUBG Mobile एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि भारत में इसकी वापसी हो रही है। इस बीच PUBG Mobile को एक झटका भी मिला है। दरअसल, PUBG Mobile को पछाड़ कर Garena Free Fire गेम ने मोबाइल गेम ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि गरेना फ्री फायर ने PUBG Mobile और Call of Duty: Mobile जैसे पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम्स को पछाड़ यह ईस्पोर्ट्स खिताब हासिल किया है।

22.5 करोड़ डाउनलोड्स

इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद Garena Free Fire ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी घोषणा करते हुए गेम के प्लेयर्स को धन्यवाद कहा। बता दें कि Garena Free Fire इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि कम स्टोरेज और बजट फोन में भी आसानी से चल जाता है। वहीं सर्वे एजेंसी Sensor Tower की रिपोर्ट के अनुसार, Garena Free Fire ने इस वर्ष की पहली तीन तिमाही में 225 मिलियन यानी 22.5 करोड़ डाउनलोड्स हासिल किए।

इन गेम्स से थी टक्कर

मोबाइल गेम ऑफ द ईयर की इस रेस में Garena Free Fire का मुकाबला PUBG Mobile और Call of Duty: Mobile के साथ-साथ Mobile Legends, Clash of Clans, Clash Royale, Arena of Valor और Brawl Stars जैसे पॉपुलर गेम्स से था। Garena Free Fire ने इन सभी गेम्स को पछाड़ते हुए मोबाइल गेम ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया।

पबजी की तरह लंबा नहीं है गेम

बता दें कि गरेना फ्री फायर ने अपने गेम में काफी बदलाव किए हैं। यह गेम बजट फोन में भी आसानी से चल जाता है। इस गेम को खेलने के लिए हाई-एंड डिवाइस की जरूरत नहीं होती। साथ ही पबजी की तरह इसका गेमप्ले लंबा नहीं है। इसमें छोटे मैच होते हैं, जो प्लेयर्स की दिलचस्पी बनाए रखते हैं।

पबजी बैन का मिला फायदा

इसके अलावा गरेना फ्री फायर गेम को पबजी मोबाइल के बैन का फायदा भी मिला है। बता दें कि पबजी का एक बड़ा यूजर बेस भारत में है। सुरक्षा कारणों के चलते भारत सरकार ने पबजी पर बैन लगा दिया था। इसका फायदा भी गरेना फ्री फायर गेम को मिला है। पबजी के बैन होने के बाद गरेना फ्री फायर के यूजर बेस में बढ़ोतरी हुई है।