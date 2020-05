Alert/Whatsapp Scam: Verification Code के जरिए हो रहा बड़ा फ्रॉड, हो जाए सावधान

नई दिल्ली। दुनियाभर में Whatsapp का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते हैकर्स व्हाट्सऐप यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं और यूजर्स के अकाउंट को हैक करने के लिए फेक मैसेज सेंड करके verification code मांग रहे हैं। इसकी जानकारी WABetaInfo ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने एक Whatsapp Scam से जुड़ा एक ट्वीट साझा करते लिए यूजर्स को सावधान रहने के लिए कहा है। चलिए विस्तार से इस पूरे स्कैम ( whatsapp verification code ) के बारे में आपको समझाते हैं जिससे की आप ऐसी गलती करने से बच सकें।

WABetaInfo अक्सर यूजर्स को व्हाट्सऐप के नए फीचर्स और अपडेट के बारे में बताते रहता हैं ताकि ऐप को इस्तेमाल करने में किसी तरह की दिक्कत न आए। ऐसे में एक बार फिर यूजर्स का ध्यान रखते हुए WABetaInfo ने अपने ट्वीट अकाउंट पर इस नए स्कैम के बारे में बताते हुए एक यूजर का ट्वीट शेयर किया है। इस ट्वीट में Dario Navarro नाम के एक व्हाट्सऐप यूजर ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर जो स्पैनिश भाषा में लिखा हुआ है और इसमें छह नंबर वाला वेरिफिकेशन कोड सेंड करने के लिए कहा जा रहा है जो मैसेज में आया है।

