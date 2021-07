WhatsApp ने लॉन्च किया नया फीचर, नए मैसेज के बाद भी आर्काइव कर सकेंगे चैट्स

नई दिल्ली। वाट्सऐप ( WhatsApp launches new feature ) वर्तमान समय मे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैटिंग ऐप है। इसके दुनियाभर में लगभग 250 करोड़ यूज़र्स हैं। ऐसे मे वाट्सऐप समय-समय पर अपने यूज़र्स के लिए नए फीचर्स लाता रहता है। इससे यूज़र्स को वाट्सऐप पर एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है और उनका इंट्रेस्ट भी बढ़ता है। वाट्सऐप फीचर्स की लिस्ट मे अब एक नया फीचर जुड़ा है। इस फीचर की मदद से हम नये मैसेज आने के बाद भी किसी भी चैट को आर्काइव कर सकते हैं। वाट्सऐप ने इस फीचर को लॉन्च करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है।

वाट्सऐप के इस फीचर की मदद से यूज़र को अपने मैसेज इनबॉक्स पर ज़्यादा और बेहतर कंट्रोल मिलेगा। साथ ही चैट फोल्डर को भी अधिक व्यवस्थित रखने में आसानी होगी।

क्या है वाट्सऐप का नया आर्काइव चैट फीचर

वाट्सऐप के इस नये फीचर की मदद से हम किसी भी चैट को आर्काइव कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई नये मैसेज भी आते हैं, तो वो चैट फोल्डर में नहीं दिखेंगे। वो मैसेज सीधा आर्काइव फोल्डर में जाएंगे। नये मैसेज मेन चैट फोल्डर में तब तक नहीं दिखेंगे जब तक यूज़र्स उस चैट को अन-आर्काइव नहीं करते।

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p