सावधान! WhatsApp मैसेज के जरिए फैल रहा है खतरनाक वायरस, आप भी हो सकते हैं शिकार

इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp पिछले कुछ दिनों से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चर्चा में है। अब व्हाट्सएप से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जो यूजर्स के लिए सही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक खतरनाक वायरस (Malware) फैल रहा है। यह वायरस या मेलवेयर इतना खतरनाक है कि यूजर्स के मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद वह उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑटोमैटिक मैसेज भेजता है और उनको भी अपना शिकार बना लेता है। इस मेलवेयर के बारे में एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने बताया है। इस वायरस को वार्म मेलवेयर कहा जा रहा है।

एंड्रॉयड यूजर्स निशाने पर

टेक सिक्यॉरिटी फर्म ESET के सिक्युरिटी रिसर्चर Lukas Stefanko ने इस मेलवेयर के बारे में खुलासा करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। यह मेलवेयर खासतौर पर एंड्रॉयड यूजर्स को अपना शिकार बना रहा है। सिक्योरिटी रिसर्चर का दावा है कि इस खतरनाक वायरस की वजह से व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज में ऑटोमैटिकली रिप्लाई चला जाता है।

रिप्लाई में भेजता है लिंक

सिक्योरिटी रिसर्चर ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें बताया है कि फोन में इस वायरस के आने के बाद आपके व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज करता है कि यह वायरस उसे ऑटोमैटिकली रिप्लाई कर देता है। रिप्लाई में यह एक लिंक भेजता है। यह लिंक हुवई मोबाइल ऐप का होता है। बताया जा रहा है कि यह वायरस यूजर्स के एक कॉन्टैक्ट को एक घंटे में एक बार लिंक भेजता है। रिसर्चर का कहना है कि यह एक तरह का एडवेयर या सब्सक्रिप्शन स्कैम हो सकता है।

Android WhatsApp Worm?



Malware spreads via victim's WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O