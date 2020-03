Whatsapp MyGOV Corona Helpdesk लॉन्च, COVID-19 से जुड़ी मिलेगी जानकारी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का डर पूरी दुनिया में फैला हुआ और इसी से निपटने के लिए भारत सरकार ने Whatsapp का सहारा लिया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि वो लोगों तक कोरोना से जुड़ी सही जानकारी पहुंचा सके। इसके लिए सरकार ने इंस्टेंट मेसेजिंगि ऐप व्हाट्सऐप पर एक ऑफिशल चैटबॉट लॉन्च किया है, जहां COVID-19 से जुड़ी सभी सही जानकारी आपको मिलेगी। इसके बारे में नैशनल फार्मास्यूटेकिल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एक ट्वीट के जरिए बताया है।

