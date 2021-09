WhatsApp New Feature: लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट की प्राइवेसी से जुड़ा नया फीचर ला सकता है वाॅट्सऐप

WhatsApp New Feature : मैसेजिंग ऐप वाॅट्सऐप एक नया फीचर लॉन्च कर सकता है। इस फीचर की मदद से यूज़र्स अपने लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट से जुड़ी प्राइवेसी सेटिंग्स में ज़रूरी बदलाव कर पाएंगे।

नई दिल्ली। वाॅट्सऐप (WhatsApp) वर्तमान समय में दुनियाभर में करीब 250 करोड़ यूज़र्स के साथ नंबर वन और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैटिंग/मैसेजिंग ऐप है। हर कंपनी की तरह वाॅट्सऐप की भी यह कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल करें। ऐसे में वाॅट्सऐप अपने यूज़र्स के लिए समय-समय पर नए और काम के फीचर्स लाता रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि वाॅट्सऐप चाहता है मौजूदा यूज़र्स तो उसके चैटिंग प्लेटफॉर्म पर बने रहें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा नए यूज़र्स भी इससे जुड़े। इसी के चलते वाॅट्सऐप अब एक ऐसा फीचर ला रहा है जिसका इंतज़ार लंबे समय से सभी वाॅट्सऐप यूज़र्स को था। इस फीचर की मदद से यूज़र्स अपने लास्ट सीन (Last Seen), प्रोफाइल फोटो (Profile Photo) और अबाउट (About) से जुड़ी प्राइवेसी सेटिंग्स में ज़रूरी बदलाव कर पाएंगे और यह फैसला भी कर पाएंगे कि कौन-कौन लोग यह देख सकते हैं।

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार वाॅट्सऐप (WhatsApp) एंड्रॉयड (Android) और आईओएस (iOS) के लिए इस नए फीचर पर काम कर रहा है।

क्या है यह फीचर?

एक रिपोर्ट के अनुसार वाॅट्सऐप इस नए प्राइवेसी फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूज़र्स अपने लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट की प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव करके यह फैसला कर सकते हैं कि उनके लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट को कौन देख सकता है और कौन नहीं। यूज़र्स अपनी डिटेल्स को अन्य लोगों से छुपाने के लिए अब हाइड ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

वर्क इन प्रोग्रेस

रिपोर्ट के अनुसार वाॅट्सऐप अभी सिर्फ इस फीचर की टेस्टिंग पर काम कर रहा है। इसके लॉन्च की तारीख़ अभी तय नहीं की गई है।

