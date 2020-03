घर बैठे मोबाइल से Coronavirus का करें सेल्फ-टेस्ट, Apollo Hospital ने शुरू की ये सर्विस

नई दिल्ली: Coronavirus के चलते पूरी दुनिया परेशान है कि इस बीमारी का जल्द से जल्द कैसे पता लगे कि इसका इलाज समय से पहले हो जाए। ऐसे में लोगों की मदद के लिए Apollo Hospital ने एक सर्विस शुरू की है जिससे जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से ये पता लगा सकते हैं कि आप करोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर नहीं।

इस टेस्ट के लिए Apollo Hospital के इस लिंक bit.ly/2WylPf9 पर जाना होगा। इसके बाद यहां सेल्फ टेस्टिंग अस्समेंट दिया गया है जिसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलाया जा रहा है। यहां आप सेल्फ टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि मौजूदा रिस्क लेवल कितना है। अगर किसी तरह की समस्या आपको इस दौरान नजर आती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराएं।

We're all aware of the aggressive nature of the novel #COVID19 which spreads from one person to other, forming a chain. We at Apollo are offering an #AI driven self-assessment test to calculate your current risk level. Take the test now https://t.co/yS9I5acFb6 #BreakTheChain pic.twitter.com/FPngp3MJTt