Galaxy A71 हुआ सस्ता, 1500 रुपये का मिलेगा कैशबैक, जानिए नई कीमत

नई दिल्ली। त्यौहारों के नजदीक आते ही Samsung ग्राहको अपनी ओर खीचने के लिए काफी दिनों से अपने स्मार्टफोन की कीमतों में कटौती कर रहा है। कुछ ही समय पहले ही कंपनी ने Galaxy A71 और Galaxy A51 की कीमत को कम किया था। वहीं अब वो Galaxy A71 की कीमत में भारी कटौती कर दी गई है। अब यह स्मार्टफोन और भी कम कीमत में बाजार में बिकने के लिए आ रहे है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की है।

Store more, delete less! With an expandable 512GB storage on the #GalaxyA71, you can store all your favorite photos & videos without having to delete. Own now at just ₹27999. https://t.co/zNq8VYNMj3#AwesomeIsForEveryone #Samsung pic.twitter.com/sBzTXTfpsf