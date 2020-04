416 घंटे चलेगी इस स्मार्टफोन की बैटरी, जानिए फीचर्स व कीमत

नई दिल्ली। लेनोवो ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन Lenovo A7 को लॉन्च कर दिया है। इसमें वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले, ड्यूल रियर कैमरा और दमदार बैटरी दी गयी है। कंपनी का दावा है कि बैटरी का स्टैंडबाय टाइम 416 घंटे तक है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इस फोन को दूसरे देशों में कब तक पेश किया जाएगा।

इस स्मार्टफोन में 6.09 इंच की स्क्रीन है, जिसका पिक्सल रेजॉल्यूशन 720X1560 पिक्सल्स है। इसमें Unisoc SC9863 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। कंपनी ने रैम व स्टोरेज और कीमत का खुलासा नहीं किया है।

