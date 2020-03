Airtel के इस प्लान में एक साथ मिलेगा Mobile, DTH और Broadband इंटरनेट कनेक्शन

नई दिल्ली: Airtel अपने यूजर्स को खुश करने के लिए हर दिन नए-नए पैतरे अपना रहा है। इसी के तहत एयरटेल अपने यूजर्स को खुश करने के लिए Mobile, DTH और Broadband को अलग-अलग रीचार्ज न करने की जगह एक ही प्लान में तीनों की सुविधा देने का फैसला किया। अब एययरटेल यूजर्स Mobile, DTH और Broadband का मजा एक ही प्लान में मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने 'One Airtel' नाम का एक पैक पेश करने वाली है और One Airtel Plan की कीमत 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक होगी। One Airtel Plan को कंपनी 20 से 25 मार्च के बीच पेश कर सकती है।

One Airtel Plan Cost

अगर आप 1,000 रुपये वाला प्लान चुनते हैं तो इसमें 75GB mobile data के साथ DTH Access और Free Streaming Service का लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें कंपनी की तरफ से Broadband Data का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 1,500 रुपये वाला One Airtel Plan भी उतारा जाएगा, जिसमें यूजर्स को 125GB Mobile data और 500GB Broadband Bata मिलेगा। साथ ही इस पैक में DTH Access और Free Streaming Service का भी फायदा दिया जाएगा। One Airtel Plan के टॉप प्लान की कीमत 2,000 रुपये रखी जाएगी। फिलहाल इस पैक में मिलने वाले बेनिफिट्स का खुलासा नहीं किया गया है। इन सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा।

International Roaming Plan

इससे पहले कंपनी ने एयरटेल प्री-पेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए International Roaming Plan पेश किया था। इसकी कीमत 4,999 रुपये है और इस इंटरनेशनल रोमिंग पैक का नाम ट्रेवल अनलिमिटेड (Travel Unlimited) रखा है। 4,999 रुपये वाले इंटरनेशनल रोमिंग रीचार्ज में यूजर्स को प्रतिदिन 1 जीबी डाटा, अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल्स और 500 मिनट आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, जो सिर्फ भारत और यात्रा वाले देश के लिए होगी। साथ ही इस प्लान में यूजर्स को 10 दिनों तक अनलिमिटेड मैसेज का भी लाभ मिलेगा। बता दें कंपनी ने इस प्लान को खास करके लंबी विदेश यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए पेश किया है ताकि देश से बाहर हर कर भी को अपनों से जुड़े रहे।