Samsung Galaxy F42 5G: सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया नया 5G स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक सैमसंग (Samsung) दुनियाभर में स्मार्टफोन के मामले में सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक है। सैमसंग समय-समय पर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। सैमसंग ने हाल ही में अपना नया 5G स्मार्टफोन Samsung Galaxy F42 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। देशभर के स्मार्टफोन लवर्स इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब उनका यह इंतज़ार खत्म हो गया है। यह नया स्मार्टफोन सैमसंग की F सीरीज़ का लेटेस्ट स्मार्टफोन है।

Samsung India ने ट्वीट करके Galaxy F42 5G के लॉन्च की जानकारी दी।

The stage is set. Drumrolls. #GalaxyF42 5G is here and is all set to make you a #FullOnLegend. Loaded with a 64MP night mode cam, a stunning FHD+ 90Hz display and Galaxy 5G - 12 bands, the #GalaxyF42 5G is your ticket to ascend to the next level and become truly legendary. pic.twitter.com/h8leoJz7tP